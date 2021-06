"Sumqayıt" iki futbolçusu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi Cavid İmamverdiyev və Mehdi Şərifi ilə əməkdaşlığa son qoyub.

Azərbaycanın kubokunun finalçısı xidmətlərinə görə hər iki oyunçuya təşəkkür edib, onlara gələcək karyeralarında uğurlar arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.