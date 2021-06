AVRO-2020 Futbol üzrə Avropa çempionatının Bakıda keçiriləcək oyunlarına akkreditə olunmuş şəxslər iyulun 5-nə qədər paytaxtda müntəzəm marşrut xəttlərindən pulsuz istifadə edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Report”a açıqlamasında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat katibi Mais Ağayev bildirib.

Xatırladaq ki, BNA Avro-2020 ilə bağlı nəqliyyat planını açıqlayıb.

