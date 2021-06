Həmas lideri: Atəşkəsin davam etməsi üçün binalar bərpa olunmalıdır

Həmasın Siyasi bürosunun rəhbəri Halil Əl-Hayye bölgədə atəşkəsin davam etməsi üçün İsrailin hücumu nəticəsində Qəzzada zərər görən binaların təmir edilməli olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bərpa işləri ilə bağlı bəzi vədlər olsa da, proses gecikir. Halil Əl-Hayye bildirib ki, İstail Qüds və Əl-Əqsa məscidi ətrafında yəhudilərin əməllərinə mane olmalıdır.

Həmas lideri sabitliyin davam etdirilməsi ilə bağlı Qahirədə keçiriləcək toplantının bir müddət təxirə salına biləcəyini ifadə edib.

