Orduya dəstək aksiyasında saxlanılan şəxslərə ŞƏRTİ CƏZA...

Bu gün 2020-ci il iyulun 14-də Milli Məclisin qarşısında baş verənlərlə əlaqədar həbs olunan bir qrup şəxsin məhkəməsi keçirilib.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, Azərbaycan Ordusuna dəstək üçün 2020-ci il iyulun 14-də keçirilən aksiya zamanı yaranmış insident faktı üzrə istintaq edilmiş cinayət işi üzrə həm əvvəl, həm də bu gün keçirilmiş məhkəmə iclası zamanı dövlət ittihamçısı tərəfindən təqsirləndirilən şəxslərə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzanın şərti tətbiq edilməsi xahiş edilib.

