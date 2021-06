“S-400-lər NATO sistemləri ilə uyğun gəlmir. NATO-nun təhlükəsizliyini təhdid edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət departamenti Türkiyənin S-400 sistemləri almasına belə münasibət bildirib. Bildirilib ki, bu məsələ Ankaraya CAATSA sanksiyalarının tətbiq edilməsinə zərurət yaradıb.

Açıqlamada həmçinin Türkiyənin vacib NATO müttəfiqi olduğu qeyd edilib.

