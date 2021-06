Salyanda körpə divandan yıxılaraq öldü

Salyan rayonunda azyaşlının ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə olub.

Metbuat.az Report-a istinadən 2020-ci il təvəllüdlü Məmmədəmin Əhmədzadə divandan yıxılaraq dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, M.Əhmədzadə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) üzvü Seymur Əhmədzadənin övladıdır. S.Əhmədzadə Azərbaycan Ordusuna dəstək üçün 2020-ci il iyulun 14-də keçirilən aksiya zamanı yaranmış insident faktı üzrə saxlanılmışdı. Bu iş üzrə təqsirləndirilən cəbhəçiyə dövlət ittihamçısı bu gün keçirilən məhkəmə iclasında 3 il 6 ay müddətinə şərti cəza istəyib.

