Türkiyə ordusunun darmadağın etdiyi PKK lideri yalvardı: Sizə nə etmişik, bizi rahat buraxın

Türkiyə ordusunun ağır zərbələr vurduğu PKK terror təşkilatının liderlərindən olan Murat Karayılan bölgədəki qruplara videomüraciət ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o açıqlamalarında ağır vəziyyətdə olduqlarını dolayısı ilə etiraf edib: “Səssiz qalmayın. Bu dediklərimin çətin vəziyyətdə olmağımızla əlaqəsi yoxdur. Dayanın artıq, bizi rahat buraxın. PKK hücum etdi deyirlər. PKK nə vaxt hücum edib?”.

Qeyd edək ki, Türkiyə ordusunun İraqda həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində PKK liderləri məhv edilib. Terrorçuların İraqın şimalındakı kürd muxtariyyətinin peşmərgələrinə hücumundan sonra qarşı tərəf cavab əməliyyatlarına hazırlaşır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.