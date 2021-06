“Məsələ ilə əlaqəsi olanlara ilk olaraq minalarla bağlı vəziyyəti həll edək deyəcəyik. Ordakı görüşmələr zamanı Ermənistan məsələsi gündəmə gələndə bunların hamısını açıqlayacağıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistin “NATO zirvəsində Ermənistanla bağlı məsələ müzakirə olunacaqmı?” sualına belə cavab verib.

Qeyd edək ki, NATO zirvəsi iyunun 14-də Brüsseldə keçiriləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.