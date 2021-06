Bakıda məşhur kriminal avtoritet qəfil dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, “Yapon” ləqəbi ilə tanınan, əvvəllər məhkum edilmiş 1981-ci il təvəllüdlü Həsənli Rauf Oxan oğlu vəfat edib. Onun beyin xərçəngindən öldüyü bidirilir.

