NATO qoşunlarının Əfqanıstandan çıxmasından sonra Kabil hava limanının təhlükəsizliyinin türk hərbçilərinə etibar edilməsi təklifi Talibanı qane etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Taliban sözçüsü Süheyl Şahin açıqlama verib. O bildirib ki, amerikalı hərbçilərlə yanaşı türklər də ölkəni tərk etməlidir:

“Türkiyə NATO-nun bir parçası olduğuna görə Əfqanıstandan çəkilməlidir. Yoxsa Türkiyə İslam ölkəsidir. Gələcəkdə Türkiyə ilə yaxşı münasibətlərin qurulacağına ümid edirəm”.

