Dünyanın ən böyük video oyun şirkətlərindən biri “Electronics Arts” (EA) kiber hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakkerlər şirkətinn əsas kodlarını ələ keçirib. Lakin bununla belə, şirkət istifadəçilərin məlumatlarını qoruya bilib. Məlumata görə, kiber hücum nəticəsində 780 GB həcmində məlumatlar ələ keçirilib. Şirkət fəsadları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görür.

