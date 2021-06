Ukraynanın Donbas vilayətindən toqquşma baş verib.

Metbuat.az İnterfaks agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qondarma “Luqansk respublikası” açıqlama verib. Məlumata görə, Ukrayna ordusunun separatçılara məxsus posta hücum etməsi nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Hücumu xüsusi təyinatlılar təşkil edib.

Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında təmas xəttindən fəallıq olduğu iddia edilirdi. Məlumata görə, Ukrayna ordusu təmas xəttinə qüvvə yığıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

