Moskvanın Mayakovski stansiyası və Severnıy Reçnoy Vokzal sərnişin terminalında nigah mərasimi keçirilə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva bələdiyyəsindən açıqlama verilib. Açıqlamada bildirilir ki, 2019-cu ildən sonra nigah mərasimlərinin maraqlı keçirilməsi üçün müxtəli məkanlar təklif edilir.

“Siyahı mütəmadi dəyişir. Bu il yeni layihəyə başlamaya qərar verdik. Stansiyalarda nigah mərasimi keçirmək mümkün olacaq” - deyə açıqlamada bildirilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.