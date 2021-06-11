x
Loading...
KORONAVİRUS - CANLI STATİSTİKA

AVRO-2020: Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri bəlli oldu

AVRO-2020: Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri bəlli oldu
22:15 11 İyun 2021
114 İdman
Anar Türkeş
A- A+
.

Futbol üzrə Avropa çempionatının açılış matçında üz-üzə gələcək Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

Türkiyə: 23 Uğurcan Çakır (GK), 2Zeki Çelik, 3Merih Demiral, 4Çağlar Söyüncü, 5Okay Yokuşlu, 6Ozan Tufan, 9Kenan Karaman, 10Hakan Çalhanoğlu, 11Yusuf Yazıcı, 13Umut Meraş, 17Burak Yılmaz (C)

İtaliya: 21G. Donnarumma (GK), 3Chiellini (C), 4Spinazzola, 5Locatelli, 8Jorginho, 10Insigne, 11Berardi, 17Immobile, 18Barella, 19Bonucci, 24Florenzi

Qeyd edək ki, Romadakı "Olimpiko" stadionunda keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Loading...

RƏYLƏR

metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan boksçuları beynəlxalq turnirdə 10 medal qazandı

Azərbaycan boksçuları beynəlxalq turnirdə 10 medal qazandı

11 İyun 2021 17:51
"Qəbələ" 9 futbolçusu ilə vidalaşdı

"Qəbələ" 9 futbolçusu ilə vidalaşdı

11 İyun 2021 15:54
"Sumqayıt" klubu 2 futbolçusu ilə vidalaşdı -

"Sumqayıt" klubu 2 futbolçusu ilə vidalaşdı - FOTOLAR

11 İyun 2021 14:08
AVRO-2020-nin təqvimi

AVRO-2020-nin təqvimi

11 İyun 2021 09:49
Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatı başlayır

Bu gün futbol üzrə Avropa çempionatı başlayır

11 İyun 2021 09:06
Mariya Stadnik “Poland Open” turnirinin qalibi oldu

Mariya Stadnik “Poland Open” turnirinin qalibi oldu

10 İyun 2021 21:48
Rusiyanın gözündən düşən Paşinyan ÇARƏ axtarır -
Nikol yenidən seçilərsə Qərbin ''əlini" sıxacaq?
Quranın nazil olduğu gecə -
Bu gecə bütün arzular çin olur
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sakinlər bələdiyyə sədrindən şikayətləndi -

11 İyun 2021 22:39

AVRO-2020: Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri bəlli oldu

11 İyun 2021 22:15

Metroda nigah mərasiminin keçirilməsinə icazə verildi -

11 İyun 2021 21:55

​Məşhur cütlük dənizdə “coşdu” -

11 İyun 2021 21:26

"Jurnalistlər binası"nın komendantı həbs edildi

11 İyun 2021 20:56

SON DƏQİQƏ: Ukrayna ordusu qəfil hücuma keçdi -

11 İyun 2021 20:35

Məmmədyarov erməni şahmatçısını məğlub etdi

11 İyun 2021 20:03

ŞUŞADA TARİX yazılır:

11 İyun 2021 19:38

Gəncin istəyi tibb bacısını qəzəbləndirdi:

11 İyun 2021 19:15

​10 ay sonra komadan ayıldı: İlk sözü hər kəsi kövrəltdi -

11 İyun 2021 18:45