AVRO-2020: Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri bəlli oldu

Futbol üzrə Avropa çempionatının açılış matçında üz-üzə gələcək Türkiyə və İtaliya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

Türkiyə: 23 Uğurcan Çakır (GK), 2Zeki Çelik, 3Merih Demiral, 4Çağlar Söyüncü, 5Okay Yokuşlu, 6Ozan Tufan, 9Kenan Karaman, 10Hakan Çalhanoğlu, 11Yusuf Yazıcı, 13Umut Meraş, 17Burak Yılmaz (C)

İtaliya: 21G. Donnarumma (GK), 3Chiellini (C), 4Spinazzola, 5Locatelli, 8Jorginho, 10Insigne, 11Berardi, 17Immobile, 18Barella, 19Bonucci, 24Florenzi

Qeyd edək ki, Romadakı "Olimpiko" stadionunda keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

