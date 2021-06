Türkiyə millisi İtaliyaya məğlub oldu - VİDEO

Bu gün Avro-2020-yə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günü üçün nəzərdə tutulan 1 matç artıq başa çatıb. Turnirin açılış oyununda İtaliya Türkiyə ilə qarşılaşıb. Romadakı “Olimpiko” stadionunda oynanılan görüş İtaliya yığmasının 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



11 iyun



23:00. Türkiyə - İtaliya - 0:3

Qollar: Merih Demiral, 52 - avtoqol (0:1), Çiro İmmobile, 66 (0:2), Lorenzo İnsinye, 78 (0:3)

Sarı vərəqə: Çağlar Söyüncü, 88 (Türkiyə)

Roma, "Olimpiko" stadionu

Baş hakim: Denni Makkelin (Niderland)

