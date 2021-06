10 dəqiqə ərzində insan YOLUXUR: Dəri üzərindən qan ilə qidalanırlar

Hər il dünyada yüz milyonlarla insan on dəqiqə ərzində qaşınma xəstəliyinə yoluxur.

Metbuat.az Türk KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Sarcoptes scabiei adlanan bir artropod gənəsinin səbəb olduğu dəri xəstəliyin zamanı kiçik böcəklər insan dərisi üzərindən qan ilə qidalanırlar.

Bu zaman dəri üzərində boz xəttlər və kiçik qırmızı qabarcıqlar meydana gələ bilər. Xəstəliyin fiziki təmasla keçdiyini xatırladan dermatoloqlar bildirir ki, bir başa təmasdan başqa, yoluxmuş insanın paltarları, yataq örtükləri və dəsmalları ilə uzun müddət istifadə etmək də, qaşınma yoluxmasının başqa bir yoludur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.