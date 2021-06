Kəlbəcərdə jurnalistlərlə minaya düşən vəzifəli şəxs: "Ayaqlarımı hiss etmirdim..." / VİDEO

Kəlbəcərdə media nümayəndələri ilə birgə minaya düşərək xəsarət alanlardan biri də Kəlbəcər Rayon İcra hakimiyyətinin Yanşaq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin əməkdaşı Şöhrət Cəfərovdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, minaya düşmə anlarından danışıb:

"Plana görə biz Kəlbəcərin Susuzluq kənd inzibati dairəsinin tabeliyində olan kəndlərdə çəkiliş aparıb, sonra isə Yanşaq inzibati dairəsinə daxil olan kəndlərdə çəkiliş edəcəkdik. Sirac, Məhərrəm, Emin, Kamil, Arif, mən və sürücü Susuzluq kəndinə yollandıq. 10 -11 dəqiqə yol getmişdik. Birdən partlayış baş verdi, alov gördüm. Daha xatırlamıram".

Ətraflı videoda:

Xatırladaq ki, 4 iyun 2021-ci il tarixində saat 11 radələrində xidməti vəzifələrini yerinə yetirmək üçün işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş telekanal və informasiya agentlikləri əməkdaşlarını aparan “Kamaz” markalı sərnişin avtomobilinin Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində üç nəfər – AZTV telekanalının operatoru Sirac Abışov, AZƏRTAC İnformasiya Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Kəlbəcər rayon İcra Hakimiyyətinin Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev həlak olub, daha 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib.

