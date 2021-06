“Qarabağ” yarımmüdafiəçisi Toral Bayramov ilə müqavilənin müddətini artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam klubunun rəsmi saytı məlumat yayıb.

20 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə imzalanmış yeni müqavilənin müddəti 3 ildir.

Toral Bayramov ötən mövsüm bu komandada keçirdiyi 26 oyunda 2 qol vurub, 5 məhsuldar ötürmə verib.

