Türkiyədə daha bir terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, təhlükəsizlik qüvvələri Ağrı şəhərinin Şərqi Bəyazid (Doğu Bayazıt) rayonunda şübhəli şəxsi saxlamağa çalışıblar.

Ancaq həmin şəxs təhlükəsizlik qüvvələrinə tərəf əl qumbarası ataraq qaçmaq istəyərkən məhv edilib.

