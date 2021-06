Azərbaycandan Həccə getmək istəyənlərin nəzərinə: Qərar ləğv edildi

Səudiyyə Ərəbistanında xarici vətəndaşlara Həcc ziyarətini qadağan etdi.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Krallığın Həcc və Ümrə Nazirliyindən edilən açıqlamada bildirilib.

Məlumata görə, koronavirusun yayılma təhlükəsi ilə əlaqədar bu il ancaq krallıqda yaşayan 60.000 müsəlmanın həcc ziyarətinə icazə verilir.

Xatırladaq ki, may ayında Səudiyyə Ərəbistanı bu il yerli sakinlərlə yanaşı, əcnəbi vətəndaşların da həcc ziyarətinə icazə verəcəyini elan etmişdi və zəvvarlar üçün qaydaları açıqlamışdı.

