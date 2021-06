Bakıdakı ilk oyunda qalib müəyyənləşmədi

Bu gün tarixdə ilk dəfə Azərbaycanda Avropa çempionatının final mərhələsinin ilk oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt Bakı A qrupunun Uels - İsveçrə matçına ev sahibliyi edib.

İlk hissədə qapılara qol vurulmayıb. İsveçrə millisi ikinci hissədə hesabı açsa da, üstünlüyünü sona qədər qoruya bilməyib. Uels millisi matçın sonlarına yaxın cavab qolunu vuraraq heç-heçəyə nail olub.

Qeyd edək ki, turnirin daha 3 qarşılaşması - Türkiyə - Uels (16 iyun, 20:00), İsveçrə - Türkiyə (20 iyun, 20:00) matçları və 1/4 finalın 1 oyunu (3 iyul,. 20:00) Bakıda keçiriləcək.



12 iyun



A qrupu



17:00. Uels - İsveçrə - 1:1

Qol: Kiffer Mur, 74 - Brel Embolo, 49

Hakimlər: Kleman Türpen, Nikolya Dano, Siril Qrenqor (Fransa)

Bakı Olimpiya Stadionu

Uels: 12. Vard, 4. Deyvis, 6. Rodon, 7. Allen, 10. Remzi, 11. Beyl (k) 13. Moor, 14. Roberts, 16. Morrell, 20. Ceyms, 22. Mefam

Ehtiyat oyunçular: 1. Hennessi, 21. Deyvis, 2.Qanter, 3. Uiliams, 5. Lukyer, 8. Vilson, 9. Roberts, 15. Ampadu, 15. Norrinqton-Deyvis, 19. Bruuks, 23. Levitt

İsveçrə: 1. Zommer, 2. Mbabu 4. Elvedi, 5. Akanci, 7. Embolo, 8. Froyler, 9. Seferoviç, 10. Caka (k) 13. Rodriqes, 22. Şer, 23. Şakiri

Ehtiyat oyunçular: 12. Mvoqo, 21. Omlin, 3. Vidmer, 6. Zakariya, 15. Sou, 11. Varqas, 14. Tsuber, 16. Fassnaxt, 17. Benito, 18. Mehmedi, 19. Qavranoviç, 25. Cömert

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.