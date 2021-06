Türkiyə milli komandası Bakıya gəlib. Metbuat.az xəbər verir ki, “ay ulduzlular” Avro-2020-nin qrup mərhələsinin son iki matçını paytaxtımızda keçirəcək.

İlk oyunda İtaliyaya 0:3 hesabilə uduzan Şenol Günəşin komandası “Fairmont” otelində məskunlaşıb.

Onlar məşqlərini “Bakcell Arena”da keçirəcəklər.

Türkiyə yığması iyunun 16-da Uelslə, 20-də İsveçrə ilə üz-üzə gələcək.

