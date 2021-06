İsveçrə-Uels matçının ən yaxşısı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AÇ-2020 qarşılaşmasında matçın futbolçusu adına Breel Embolo layiq görülüb.

Bu barədə açıqlama verən futbolçu ən yaxşı adına layiq olduğunu deyib: “Aqressiv oynadım və qol vurdum. Fikrimcə, mükafata layiqəm”.

