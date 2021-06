Xəbər verdiyimiz kimi, 2021-ci il iyunun 12-də Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyada əleyhinə minanı özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi müqabilində, saxlanılan 15 nəfər erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan tərəfinə qaytarılan 15 erməninin fotosu yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.