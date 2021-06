Avro-2020-nin B qrupunun Danimarka - Finlandiya matçı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna Danimarka millisinin futbolçusu Kristian Eriksenin 45-ci dəqiqədə huşunu itirməsi səbəb olub. Meydana təcili həkimlər daxil olub və ona ürək masajı ediblər. 29 yaşlı hücumameyilli yarımmüdafiəçi xərəkdə meydançadan çıxarılıb, ancaq onun durumu barədə məlumat verilməyib.

Yığmaların oyunçuları da meydanı tərk ediblər.

