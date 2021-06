Avro-2020-nin B qrupunun Danimarka - Finlandiya matçı dayandırılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın 43-cü dəqiqəsində danimarkalıların ulduz futbolçusu Kristian Eriksen ürəktutmasından yerə yıxılıb.



Həkimlər onu xəstəxanaya aparıb. Durumu ağır olan Eriksen üçün bütün tribunlar göz yaşlarına qərq olub.

UEFA, Danimarka-Finlandiya oyununun təxirə salındığını açıqlayıb.

