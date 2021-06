Aparıcı Azər İsmayılovun ailəsində özəl gün qeyd olunub.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının kiçik qızı Aycanın doğum günüdür. Bu barədə Azər İnstaqram hesabında məlumat verib. O, ailəsi ilə fotosunu paylaşıb. Fotoda onun həyat yoldaşı, kiçik qızı Aycan və anası yer alıb. Azərin paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

