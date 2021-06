Pərvin Abıyevanın gecə paylaşımı olay oldu - FOTO

Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva yenə də paylaşımları ilə gündəmdə qalmağı bacarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “İnstagram” səhifəsində paylaşdığı fotolar marağa səbəb olub.

O, fotolarına maraqlı şərh də yazıb.

“Qara rəng insana özgüvən verir. Düzdür çoxları düşünür ki, qara rəngi qorxaqlar və artıq çəkini gizlətmək istəyənlər geyinir, məncə onlar səhv edirlər. Qara eleqant rəngdir”, - deyə o, şərh yazıb.

Onun qara paltarı və ümumilikdə geyim stili izləyicilərin xoşuna gəlib. Onun fotoları izləyicilər tərəfindən bəyənilib və çoxsaylı şərhlər yazılıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik.

