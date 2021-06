"ABŞ saxlanılan 15 erməninin Azərbaycan tərəfindən sərbəst buraxılmasını alqışlayır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin baş katibi Entoni Blinken tviterdə etdiyi paylaşımda bildirib.

O qeyd edib ki, bu cür addımlar region xalqlarını layiq olduqları dinc gələcəyə daha da yaxınlaşdıracaq.

Baş katib, həmçinin tərəflər arasında müzakirələrin təmin edilməsində vacib rol oynadığı üçün Gürcüstan hökumətinə minnətdarlıq ifadə edib.

