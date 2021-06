"Cənab prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Qarabağın incisi Şuşaya ziyarəti üçün hazırlıqlarımız davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı “Twitter” hesabında yazıb.

“Biz bir millət, iki dövlətik və qardaşlığımız əbədidir”, - deyə səfir bildirib.

