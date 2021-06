Ürəyi dayanan Eriksen özünə gələn kimi komanda yoldaşlarından BUNU İSTƏDİ - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Danimarka-Finlandiya matçının 42-ci dəqiqəsində huşunu itirərək yıxılan Danimarkalı Kristian Eriksen meydandakı təcili yardımdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Bu xoşagəlməz hadisədən sonra UEFA matçın təxirə salındığını elan etmişdi.



Metbuat.az xəbər verir ki, Özünə gələn Eriksen komanda yoldaşlarına zəng vuraraq oyuna davam etmələrini istəyib.

Bu sözlərdən sonra UEFA oyunun qaldığı yerdən davam etməsinə qərar verib.

Qeyd edək ki, Christian Eriksen, UEFA tərəfındən Danimarka-Finlandiya matçının ən yaxşı oyunçusu seçilib.

