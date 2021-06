Azərbaycanın məşhur kikboksçusu və qarışıq döyüş növləri (MMA) ustası, "Mauqli" ləqəbli Zabit Səmədov iki illik fasilədən sonra rinqə qayıdıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, azərbaycanlı kikboksçu Belarusda keçirilən qarşılaşmada "Quduz it" təxəllüslü Nigeriya əsilli Olutobi Ayodeji Kelejaye ilə döyüşüb.

Zabit Səmədov rəqibini ikinci raundda nokauta salaraq qalib gəlib.

