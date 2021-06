Çinin Hubey əyalətinin Zanqvan rayonunun Şiyan şəhərində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerli vaxtla səhər saat 06.30 radələrində böyük ərzaq bazarında qaz sızması nəticəsində qeydə alınıb.

Partlayış nəticəsində 11 nəfər ölüb. Dağıntılar arasında çıxarılan 144 nəfər xəsarət alıb.

Xəsarət alanlardan 37 nəfərin durumu ağırdır.

