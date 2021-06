Paşinyan biabırçı səhv etdi: Bu dəfə xanımı... - VİDEO

Ermənistanın Baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovu əvvəlcə Rusiya Prezidenti, daha sonra isə Baş naziri adlandırıb.

Metbuat.az bu səhvi o, seçkiqabağı mitinqdə çıxış edərkən buraxıb.

“Rusiya Prezidenti...Baş naziri Sergey Lavrov Yerevana gələndə və bundan bir gün əvvəl ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrləri minalanmış ərazilər haqqında məlumat üçün çağırış edəndə...”, - Paşinyan deyib.

Onun arxasında dayanan ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri səlahiyyətlərini icra edən Suren Papikyan və Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan gülüşlərini saxlaya bilməyiblər.

