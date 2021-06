Tanınmış meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, meyxanaçı Bakıya qayıdarkən virusa yoluxduğundan xəbərdar olub.

Belə ki, koronavirus testi nəticəsi pozitiv çıxdığı üçün Namiq Qaraçuxurlunu hava limanından geri qaytarıblar. Hazırda müğənni-meyxanaçı Rusiyada xəstəxanada müalicə alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.