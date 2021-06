Bu dəfə ən yüksək balı onlar topladı - FOTOLAR

2020-2021-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdləri (IX sinif) üçün keçirilmiş buraxılış imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərən şagirdlərin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar Bakı şəhəri 291 nömrəli Ekologiya liseyinin şagirdi Tagıyeva Zöhrə Müşfiq qızı və 47 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Sadıxova Həcər İbrahim qızı, Texniki-humanitar liseyin şagirdləri Aysel Sadıqova və Aysel Səfərzadədir.



Şagirdlərin dördü də 300 bal toplayaraq maksimum nəticə göstəriblər.



İstinad: Qafqazinfo.az

