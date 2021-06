Zəngəzurun Tex kəndinin iki sakini təsərrüfat işləri görən zaman Azərbaycan tərəfə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



“İyunun 12-də traktorla təsərrüfat işləri aparan Tex kəndinin iki sakini azaraq Azərbaycan ərazisinə keçib. Azərbaycan və Ermənistan hərbçiləri, eləcə də rus sülhməramlılarının arasında aparılan danışıqdan sonra kəndlilər və traktor qaytarılıb”, - məlumatda qeyd olunub.(axar.az)

