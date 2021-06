Peyvənd olunanlara maşın veriləcək - YENİ KAMPANİYA

Moskvada COVID-19 əleyhinə peyvənd kampaniyasında hədiyyə olaraq avtomobil veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Moskva meri Sergey Sobyanin açıqlama verib.

Yeni tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün COVID-19-a qarşı vaksinasiya prosesinin sürətləndirilməli olduğunu vurğulayan Sobyanin 18 yaşdan yuxarı vətəndaşlar üçün peyvənd kampaniyasına başladıqlarını bildirib.

"14 iyun-11 iyul tarixlərində ilk peyvənd dozasını vurduranlar avtomobil lotereyasında iştirak edəcək. Hər həftə təxminən 1 milyon rubl (14 min dollar) dəyərində olan 5 avtomobil lotereyası keçiriləcək", - S.Sobyanin qeyd edib.(publika.az)

