Türkiyə sərhədlərini qanunsuz keçməyə çalışan 12 şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Saxlanılan şəxslərdən birinin beynəlxalq axtarışda olan radikal terror təşkilatının üzvü olduğu müəyyən edilib. Digərləri barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.