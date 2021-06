Futbol üzrə Avropa çempionatında qrup mərhələsinin oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında D qrupunda yer alan İngiltərə və Xorvatiya yığmaları üz-üzə gəlib.



Londonun "Uembli" stadionunda keçirilən görüş meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Oyunda yeganə qola Rahim Sterlinq imza atıb. O, 57-ci dəqiqədə vurduğu qolla İngiltərəyə qələbə qazandırıb.

