Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Şuşaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat bu barədə Tvitter hesabında paylaşım edib.



“Cənab Prezidentimizin səfərindən əvvəl incələmələr üçün Şuşadayıq. Bu gün azad Qarabağın havası ilə nəfəs aldıq. Görərək və yaşayaraq deyirik ki, Şuşa Qarabağın qəlbi və Azərbaycanın tacıdır. Qarabağ Azərbaycandır!”



