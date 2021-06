4 il əvvəl qardaşı qızı ilə yaşadığı eşqlə gündəmə gələn aparıcı Murad Başoğlu aylar sonra Yalıkavakda görüntülənib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, idman zalına girərkən görüntülənən Başoğlu xeyli çəki atıb.

Murad uzun müddətdir heç bir yerdə görünməyib. O, media nümayəndələrinin suallarını cavabsız qoyib.

Qeyd edək ki, Başoğlu evli olduğu halda qardaşı qızıyla eşq yaşayırdı.

