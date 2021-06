Hindistanın Mumbay şəhərində təbiət hadisəsi faciəyə səbəb olub.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, şəhərə yağan güclü yağışdan sonra yaşayış binasının həyətində park olunan avtomobil qəfildən yerə batıb.

Bildirilir ki, avtomobilin içində bir neçə nəfər olub.

Hadisənin yağış sularının yeraltı süxurları yuması nəticəsində baş verdiyi deyilir.

Ətraflı videomaterialda:

