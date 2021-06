G7 1 milyard vaksin bağışlayacaq

G7 ölkələri koronavirusla mübarizə çərçivəsində gələn il ərzində qlobal miqyasda 1 milyard vaksinin ehtiyacı olan ölkələrə paylanması qərarına gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə G7 Zirvəsinin yekun bəyanatında qeyd olunub.

Bundan başqa, bildirilib ki, koronavirusun köklərinin araşdırılması üçün Ümumudünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən aparılacaq, mütəxəssislərin liderliyində şəffaf və elmi ikinci faza araşdırması həyata keçirilməlidir.

Bəyanatda xüsusən qlobal səhiyyə risklərinə qarşı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, koordinasiyanın artırılması, emalat gücünün artırılması, erkən diaqnoz sistemlərinin formalaşdırılması məsələlərində liderlərin razılığa gəldiyi qeyd olunub.

