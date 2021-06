Bakıda iş adamının sərxoş kürəkəni qəza törətdi, 4 nəfər öldü - VİDEO

Novxanı-Sumqayıt yolunda "Range-Rover” qəza törədib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, "Spring” otelin qarşısında Kərbalayev Elşad Məhərrəm oğlu idarə etdiyi 10-CO-002 dövlət nömrə nişanlı "Range-Rover” markalı nəqliyyat vasitəsilə piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə yerindən qaçmağa çalışan sürücü daha sonra "Damas” markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Zərbənin gücündən "Damas”da olan 3 nəfər ölüb.

Sürücü Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Məlum olub ki, sərxoşdur.

Qeyd edək ki, E.Kərbalayev "Qurtuluş-93” MMC-nin rəhbəri Məhərrəm Novruzovun kürəkənidir.

