Məşhur cinayətkar öldürüldü? - İDDİA

Mütəşəkkil cinayətkar dəstənin rəhbəri türkiyəli Sedat Peker Dubayda polis tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə türkiyəli jurnalist Alişer Delek, cinayətkara yaxınlığı ilə bilinən Əmrə Olura istinadən açıqlama verib:

“Emre Olurla bir az əvvəl danışdım. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri polisi Pəkəri naməlum yerə tək dəvət edib. Ona üzərində elektron cihaz olmamaası barədə xəbərdarlıq ediblər. Ailəsi onun harada olduğunu və nə zaman qayıdacağını bilmir. Pekerin həbs olunmasından və ya öldürülməsindən narahatdırlar”.

Qeyd edək ki, Peker son zamanlar Türkiyə əleyhinə iddialarla çıxış edirdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

