Futbol üzrə Avropa çempionatının A qrupunda mübarizə aparan Türkiyə millisi Bakıdakı təlim-məşq toplanışlarını davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən "ay-ulduzlular"ın düşərgəsini Qurban Qurbanov ziyarət edib. Türkiyə yığmasının baş məşqçisi Şenol Güneş 49 yaşlı mütəxəssisə millinin imzalı formasını verib.

