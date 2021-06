Bitcoin 10 faiz BAHALAŞDI

Bitcoin bahalaşmaqda davam edir.

Metbuat.az "Kommersant"a istinadla bildirir ki, populyar kriptovalyuta bazar ertəsi günü bahalaşaraq 36 min dolları keçib. Qəzetin yazdığına görə, Binance birjasında bitkoin 39,189 dollara çatıb. Hazırda isə Bitcoin 39,100 dollara satılır.

Qeyd edək ki, Bitcoin 2021-ci ilin aprelində 65 min dollar səviyyəsinə çatmışdı. Amma bu müddətdən sonra, 2021-ci ilin may ayında kripto valyuta bazarında kəskin ucuzlaşma - 44-64 faiz qiymətlərin aşağı düşdüyü müşahidə edilmişdi.

