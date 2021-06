"Neftçi"dən ayrılan qapıçı Səlahət Ağayev "Sabah" klubuna keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Sabah" klubunun mətbuat xidməti yayıb. Məlumata görə, 30 yaşlı qolkiperlə bir illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Səlahət Ağayev 2017-ci ildən "Neftçi"də oynayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.