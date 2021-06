Koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Milli Məclisin deputatları bu gün və sabah mərhələli şəkildə tibbi test yoxlanışından keçəcəklər.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin iyunun 16-da keçiriləcək iclası ilə bağlıdır.

Belə ki, Azərbaycanda səfərdə olacaq Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Məclisin iyunun 16-da keçiriləcək iclasına qatılacaq və çıxış edəcək.

